8 октября, 16:06

Путин прибыл в Таджикистан, его встретили цветами и красной дорожкой

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трёхдневным государственным визитом, в рамках которого примет участие в двух крупных международных саммитах. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

На взлётно-посадочной полосе российского лидера лично встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, после чего оба руководителя прошли через павильон почётных гостей. В знак уважения к высокому гостю были подняты государственные флаги обеих стран, а также был выстроен почётный караул. По прибытии Путин направился к мемориальному комплексу «Национальное единство и возрождение Таджикистана», где официальные мероприятия и будут открыты.

«Ковёр из цветов» и Рахмон у трапа: Life.ru снял подготовку к приёму Путина в Душанбе
«Ковёр из цветов» и Рахмон у трапа: Life.ru снял подготовку к приёму Путина в Душанбе

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе визита в Таджикистан пообщается с журналистами. Рабочий визит Владимира Путина запланирован на 8-10 октября. В Душанбе он примет участие в ключевых многосторонних встречах: саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств СНГ. Брифинг для представителей СМИ состоится после того, как президент выполнит всю намеченную программу.

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

    avatar