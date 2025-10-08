Валдайский форум
Регион
8 октября, 14:45

«Ковёр из цветов» и Рахмон у трапа: Life.ru снял подготовку к приёму Путина в Душанбе

К официальному визиту Путина в аэропорту Душанбе расстелили «ковёр из цветов»

Обложка © Life.ru

Журналисты и часть российской делегации уже прилетели в Душанбе, куда с деловым визитом скоро прибудет президент РФ Владимир Путин. Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев публикует кадры из аэропорта, где ожидают высокопоставленного чиновника.

Владимира Путина ждут в Душанбе. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Российского лидера у трапа встретит лично президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сейчас аэропорт преобразился в преддверии прилёта Путина. У взлётной полосы выложен «ковёр из цветов». По задумке, российский президент проследует вдоль необычной «клумбы», раскинувшей прямо у здания воздушной гавани.

Путин обсудил с Рахмоном свой предстоящий визит в Таджикистан

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе визита в Таджикистан пообщается с журналистами. Брифинг для сотрудников прессы состоится после завершения рабочей программы президента. Путин пробудет в стране с 8 по 10 октября и поучаствует в ряде многосторонних встреч на высшем уровне. Запланировано участие российского лидера во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Все мероприятия пройдут в Душанбе.

