7 октября, 15:07

Путин пообщается с журналистами по итогам визита в Таджикистан

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан даст комментарии для прессы. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Рабочая поездка Путина пройдет с 8 по 10 октября. В Душанбе он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, запланированном на пятницу.

По словам Ушакова, встреча с журналистами состоится 10 октября — после завершения всех официальных мероприятий и приема в честь лидеров СНГ.

Россия и Таджикистан поддерживают стратегическое партнёрство, основанное на многолетних политических, экономических и гуманитарных связях. Москва остаётся ключевым торговым и инвестиционным партнёром Душанбе, а также крупнейшим рынком труда для граждан Таджикистана.

На территории республики дислоцирована 201-я российская военная база — крупнейший военный контингент России за рубежом. Страны активно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС, координируя усилия в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

В последние годы двусторонняя повестка также включает развитие энергетики, инфраструктурных проектов и сотрудничество в сфере образования и трудовой миграции.

Марина Фещенко
