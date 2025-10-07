Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 октября, 14:48

В Кремле рассказали, главы каких стран направили Путину поздравления с днём рождения

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин продолжает получать поздравления от различных глав государств и правительств зарубежных стран. Российский лидер уже провёл несколько телефонных переговоров и принял тёплые поздравления от коллег.

Поздравили Путина с днём рождения также президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе телефонных разговоров лидеры также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и предстоящее взаимодействие на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

«Все главы государств Содружества также направили Президенту письменные поздравления», говорится в сообщении Кремля.

Токаев поздравил Путина и отметил его вклад в сотрудничество с Казахстаном
Токаев поздравил Путина и отметил его вклад в сотрудничество с Казахстаном

Напомним, сегодня, 7 октября, — день рождения Владимира Путина. Президент уже получил поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Белоруссии Александра Лукашенко, северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также президента Азербаджайна Ильхама Алиева. График главы России остаётся рабочим, несмотря на праздник, Life.ru рассказывал, как пройдёт день президента.

Наталья Афонина
