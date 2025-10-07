В Кремле рассказали, главы каких стран направили Путину поздравления с днём рождения

Президент России Владимир Путин продолжает получать поздравления от различных глав государств и правительств зарубежных стран. Российский лидер уже провёл несколько телефонных переговоров и принял тёплые поздравления от коллег.

Поздравили Путина с днём рождения также президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе телефонных разговоров лидеры также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и предстоящее взаимодействие на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

«Все главы государств Содружества также направили Президенту письменные поздравления», — говорится в сообщении Кремля.