В Кремле рассказали, главы каких стран направили Путину поздравления с днём рождения
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин продолжает получать поздравления от различных глав государств и правительств зарубежных стран. Российский лидер уже провёл несколько телефонных переговоров и принял тёплые поздравления от коллег.
Поздравили Путина с днём рождения также президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе телефонных разговоров лидеры также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и предстоящее взаимодействие на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.
«Все главы государств Содружества также направили Президенту письменные поздравления», — говорится в сообщении Кремля.
Напомним, сегодня, 7 октября, — день рождения Владимира Путина. Президент уже получил поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Белоруссии Александра Лукашенко, северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также президента Азербаджайна Ильхама Алиева. График главы России остаётся рабочим, несмотря на праздник, Life.ru рассказывал, как пройдёт день президента.
