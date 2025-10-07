Токаев поздравил Путина и отметил его вклад в сотрудничество с Казахстаном
Обложка © Life.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба главы соседней страны.
Коллега отметил его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнёрства, добрососедства и союзничества Казахстана и России. Также лидеры затронули актуальные вопросы многогранного сотрудничества двух государств.
«Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договорённостей, ранее достигнутых на высшем уровне», — пишет пресс-служба Токаева.
Напомним, сегодня, 7 октября, — день рождения Владимира Путина. Российский лидер уже получил поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Белоруссии Александра Лукашенко, северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также президента Азербаджайна Ильхама Алиева. График главы России остаётся рабочим, несмотря на праздник, Life.ru рассказывал, как пройдёт день президента.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.