7 октября, 13:42

Токаев поздравил Путина и отметил его вклад в сотрудничество с Казахстаном

Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба главы соседней страны.

Коллега отметил его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнёрства, добрососедства и союзничества Казахстана и России. Также лидеры затронули актуальные вопросы многогранного сотрудничества двух государств.

«Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договорённостей, ранее достигнутых на высшем уровне», — пишет пресс-служба Токаева.

Пашинян поздравил Путина с днём рождения и отметил его вклад в отношения стран
Пашинян поздравил Путина с днём рождения и отметил его вклад в отношения стран

Напомним, сегодня, 7 октября, — день рождения Владимира Путина. Российский лидер уже получил поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Белоруссии Александра Лукашенко, северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также президента Азербаджайна Ильхама Алиева. График главы России остаётся рабочим, несмотря на праздник, Life.ru рассказывал, как пройдёт день президента.

