Токаев поздравил Путина и отметил его вклад в сотрудничество с Казахстаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба главы соседней страны.

Коллега отметил его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнёрства, добрососедства и союзничества Казахстана и России. Также лидеры затронули актуальные вопросы многогранного сотрудничества двух государств.

«Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договорённостей, ранее достигнутых на высшем уровне», — пишет пресс-служба Токаева.