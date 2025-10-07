Пашинян поздравил Путина с днём рождения и отметил его вклад в отношения стран
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения. Об этом проинформировала пресс-служба правительства армянской стороны.
«Придавая важность дальнейшему развитию отношений между Арменией и Россией, премьер-министр Пашинян высоко оценил личный вклад президента России в дело развития этих отношений», — приводит текст официального сообщения пресс-служба правительства Армении.
В ходе беседы премьер-министр передал президенту России наилучшие пожелания. Также Пашинян подчеркнул значимость для Еревана поступательного укрепления двусторонних связей с Москвой.
Напомним, сегодня Путин празднует день чего рождения. Ранее Life.ru составлял топ самых креативных подарков российскому лидеру и напомнил, где он встречал свой день рождения в разные годы. Кстати, первые поздравления Владимиру Путину сегодня поступили от северокорейского лидера Ким Чен Ына и белорусского президента Александра Лукашенко.
