Пашинян поздравил Путина с днём рождения и отметил его вклад в отношения стран

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения. Об этом проинформировала пресс-служба правительства армянской стороны.

«Придавая важность дальнейшему развитию отношений между Арменией и Россией, премьер-министр Пашинян высоко оценил личный вклад президента России в дело развития этих отношений», — приводит текст официального сообщения пресс-служба правительства Армении.

В ходе беседы премьер-министр передал президенту России наилучшие пожелания. Также Пашинян подчеркнул значимость для Еревана поступательного укрепления двусторонних связей с Москвой.