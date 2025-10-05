Валдайский форум
5 октября, 10:07

Путин обсудил с Рахмоном свой предстоящий визит в Таджикистан

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент РФ Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудили визит российского лидера в республику, который состоится 9 октября. Подробности телефонного разговора передаёт пресс-служба Кремля.

В начале беседы Путин тепло поздравил коллегу с его днём рождения. Основной темой обсуждения стали организационные вопросы, связанные с предстоящим государственным визитом. Стороны затронули ключевые моменты подготовки к этому важному событию.

Путин поздравил Бердымухамедова с 34-й годовщиной независимости Туркмении

Помимо этого ранее Путин в поздравительной телеграмме заявил о намерении России и Таджикистана активно развивать стратегическое партнёрство по всем ключевым направлениям. Президент РФ выразил уверенность, что предстоящие личные встречи в Душанбе будут конструктивными и плодотворными.

