Путин обсудил с Рахмоном свой предстоящий визит в Таджикистан
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент РФ Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудили визит российского лидера в республику, который состоится 9 октября. Подробности телефонного разговора передаёт пресс-служба Кремля.
В начале беседы Путин тепло поздравил коллегу с его днём рождения. Основной темой обсуждения стали организационные вопросы, связанные с предстоящим государственным визитом. Стороны затронули ключевые моменты подготовки к этому важному событию.
Помимо этого ранее Путин в поздравительной телеграмме заявил о намерении России и Таджикистана активно развивать стратегическое партнёрство по всем ключевым направлениям. Президент РФ выразил уверенность, что предстоящие личные встречи в Душанбе будут конструктивными и плодотворными.
