27 сентября, 03:23

Путин поздравил Бердымухамедова с 34-й годовщиной независимости Туркмении

Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин. Обложка © Пресс-служба администрации президента РФ / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днём независимости республики, которая отмечает 34-ю годовщину со дня выхода из состава СССР.

В поздравлении, опубликованном в официальной газете «Нейтральный Туркменистан», российский лидер отметил, что отношения стратегического партнёрства между двумя странами динамично развиваются во всех сферах.

Путин подчеркнул готовность продолжать совместную работу по ключевым вопросам мировой и региональной повестки. По его словам, это отвечает интересам народов обеих стран и способствует укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Российский президент также пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а жителям Туркмении – мира, благополучия и процветания.

Туркмения взяла курс на сближение с Европой
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поздравил с Днём независимости президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять сотрудничество не только на двустороннем уровне, но и в международных организациях. Российский лидер также пожелал гражданам Таджикистана мира, благополучия и стабильности.

