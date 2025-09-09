Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с Днём независимости страны

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днём независимости страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер выразил надежду, что страны продолжат укреплять конструктивные двусторонние связи и плодотворно сотрудничать в рамках международных организаций. Путин также пожелал всем гражданам Таджикистана мира и процветания.

«Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан. Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе», — сказано в заявлении главы государства.