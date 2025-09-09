Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 07:50

Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с Днём независимости страны

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днём независимости страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер выразил надежду, что страны продолжат укреплять конструктивные двусторонние связи и плодотворно сотрудничать в рамках международных организаций. Путин также пожелал всем гражданам Таджикистана мира и процветания.

«Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан. Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе», — сказано в заявлении главы государства.

Путин на полях ШОС кратко пообщался с президентом Таджикистана
Путин на полях ШОС кратко пообщался с президентом Таджикистана

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан запланирован на 9 октября. Выступая на приёме в посольстве Таджикистана, посвящённом Дню независимости республики, замглавы МИД РФ выразил уверенность, что предстоящий визит значительно усилит многосторонние связи между странами и откроет новые направления для сотрудничества.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Эмомали Рахмон
  • Таджикистан
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar