Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с Днём независимости страны
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв
Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днём независимости страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер выразил надежду, что страны продолжат укреплять конструктивные двусторонние связи и плодотворно сотрудничать в рамках международных организаций. Путин также пожелал всем гражданам Таджикистана мира и процветания.
«Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан. Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе», — сказано в заявлении главы государства.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан запланирован на 9 октября. Выступая на приёме в посольстве Таджикистана, посвящённом Дню независимости республики, замглавы МИД РФ выразил уверенность, что предстоящий визит значительно усилит многосторонние связи между странами и откроет новые направления для сотрудничества.