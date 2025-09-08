В МИД рассказали, в какую страну Путин направится 9 октября

Государственный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан запланирован на 9 октября. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. Девятого октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента РФ. Я уверен, что он придаст новый мощный импульс развитию наших многосторонних связей и позволит нам найти новые векторы развития двусторонних контактов», — заявил он.

Выступая на приёме в посольстве Таджикистана, посвящённом Дню независимости республики, замглавы МИД РФ выразил уверенность, что предстоящий визит значительно усилит многосторонние связи между странами и откроет новые направления для сотрудничества.