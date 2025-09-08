Президент РФ Владимир Путин в ходе специальной военной операции добился ряда значительных успехов на мировой арене. Такое мнение высказал колумнист польского издания Myśl Polska Лукаш Ястшембский.

«Владимир Путин благодаря умелым переговорам, прежде всего с президентом США Дональдом Трампом, выработал новую геополитическую схему, которая в сложившейся ситуации наиболее выгодна Российской Федерации», — пишет колумнист.

Ястшембский подчёркивает, что Путин «закрепил геополитическое единство» Москвы и Пекина. И это не единственная победа российского лидера. Умелая внешняя политика усилила значение ШОС и БРИКС. Это сотрудничество выгодно отличается от Европейского союза, «запутавшегося в собственных противоречиях», и от всё более сосредоточенных на себе США.

По мнению Ястшембского, национальные интересы Польши заключаются в поддержании добрососедских отношений со всеми странами, включая Россию. Колумнист призвал не поддаваться общему тренду очернять всё, что связано с РФ, а вместо этого внимательно наблюдать за происходящими в ней процессами для возможности настоящего улучшения отношений в будущем.