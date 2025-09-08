В Польше заявили о серии геополитических побед Путина
Колумнист Ястшембский: Действия Путина укрепили ШОС и БРИКС
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе специальной военной операции добился ряда значительных успехов на мировой арене. Такое мнение высказал колумнист польского издания Myśl Polska Лукаш Ястшембский.
«Владимир Путин благодаря умелым переговорам, прежде всего с президентом США Дональдом Трампом, выработал новую геополитическую схему, которая в сложившейся ситуации наиболее выгодна Российской Федерации», — пишет колумнист.
Ястшембский подчёркивает, что Путин «закрепил геополитическое единство» Москвы и Пекина. И это не единственная победа российского лидера. Умелая внешняя политика усилила значение ШОС и БРИКС. Это сотрудничество выгодно отличается от Европейского союза, «запутавшегося в собственных противоречиях», и от всё более сосредоточенных на себе США.
По мнению Ястшембского, национальные интересы Польши заключаются в поддержании добрососедских отношений со всеми странами, включая Россию. Колумнист призвал не поддаваться общему тренду очернять всё, что связано с РФ, а вместо этого внимательно наблюдать за происходящими в ней процессами для возможности настоящего улучшения отношений в будущем.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял участие в закрытом онлайн-саммите БРИКС, подключившись по видеосвязи из Сочи. По инициативе президента Бразилии Лулы да Силвы состоялась встреча, посвящённая выработке коллективного ответа на санкционное и тарифное давление со стороны США. Ключевой целью диалога была защита многополярной модели мира, которой, по мнению участников, угрожает экономическая политика Вашингтона.