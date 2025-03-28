Туркмения взяла курс на сближение с Европой

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во время разговора с главой евродипломатии Кайей Каллас подтвердил, что Ашхабад будет придерживаться курса на развитие взаимоотношений с Европейским союзом. Об этом сообщила официальная газета правительства с интересным названием «Нейтральный Туркменистан».

«В ходе обсуждения нынешнего состояния сотрудничества и возможностей его расширения подчёркивалось, что тесный диалог с ЕС осуществляется в рамках реализации программ, направленных на социально-экономическое развитие Туркменистана», – сказано в материале.

Туркменский лидер был удовлетворён растущим уровнем развития многопланового взаимодействия с Евросоюзом, отметив, что его страна хотела бы и дальше придерживаться такого курса. Бердымухамедов считает, что способствовать развитию отношений с ЕС может модернизация международных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад. Они, по его мнению, помогут сделать более эффективным сотрудничество стран Евразийского континента.