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Регион
28 марта, 06:12

Туркмения взяла курс на сближение с Европой

Президент Туркмении Бердымухамедов подтвердил курс на развитие отношений с ЕС

Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во время разговора с главой евродипломатии Кайей Каллас подтвердил, что Ашхабад будет придерживаться курса на развитие взаимоотношений с Европейским союзом. Об этом сообщила официальная газета правительства с интересным названием «Нейтральный Туркменистан».

«В ходе обсуждения нынешнего состояния сотрудничества и возможностей его расширения подчёркивалось, что тесный диалог с ЕС осуществляется в рамках реализации программ, направленных на социально-экономическое развитие Туркменистана», – сказано в материале.

Туркменский лидер был удовлетворён растущим уровнем развития многопланового взаимодействия с Евросоюзом, отметив, что его страна хотела бы и дальше придерживаться такого курса. Бердымухамедов считает, что способствовать развитию отношений с ЕС может модернизация международных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад. Они, по его мнению, помогут сделать более эффективным сотрудничество стран Евразийского континента.

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Ранее посол России в Ашхабаде Волынкин заявил, что Москва уважает выбранный Ашхабадом нейтральный внешнеполитический курс. Он также выразил уверенность, что РФ и Туркменистан продолжат развивать своё сотрудничество.

Владимир Озеров
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