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25 сентября, 12:56

Президент Туркмении удостоил себя звания Героя за заслуги перед народом

Президент Туркмении Бердымухамедов удостоил себя звания Героя страны

<p>Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов</p>

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов удостоен звания Героя Туркменистана за заслуги перед народом и страной. Об этом говорится в решении Меджлиса Туркменистана.

"Президенту Туркменистана Достопочтенному Сердару Гурбангулы Бердымухамедову должно быть присвоено звание Героя Туркменистана путём награждения высшим знаком Туркменистана — золотой медалью "Алтын Ай", цитирует текст EADaily.

Согласно документу, президент внёс большой вклад в достижение нейтралитета и независимости государства, а также продвигал инновационные проекты. Награждение состоялось в торжественной обстановке.

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А ранее экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал национальным лидером. Он возглавил высший орган народной власти Халк Маслахаты.

Татьяна Миссуми
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