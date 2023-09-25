Президент Туркмении удостоил себя звания Героя за заслуги перед народом
Президент Туркмении Бердымухамедов удостоил себя звания Героя страны
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов удостоен звания Героя Туркменистана за заслуги перед народом и страной. Об этом говорится в решении Меджлиса Туркменистана.
"Президенту Туркменистана Достопочтенному Сердару Гурбангулы Бердымухамедову должно быть присвоено звание Героя Туркменистана путём награждения высшим знаком Туркменистана — золотой медалью "Алтын Ай", — цитирует текст EADaily.
Согласно документу, президент внёс большой вклад в достижение нейтралитета и независимости государства, а также продвигал инновационные проекты. Награждение состоялось в торжественной обстановке.
А ранее экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал национальным лидером. Он возглавил высший орган народной власти Халк Маслахаты.