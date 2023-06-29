Президент Туркмении подарил отцу на день рождения целый город

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в день рождения своего отца, экс-лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова, открыл новый город Аркадаг. Название переводится с туркменского как "покровитель" — именно такой титул носит экс-глава государства.

Город построен в 30 километрах от столицы страны Ашхабада на основе концепции умного города. Заселение начнётся после того, как там полностью заработают системы жизнеобеспечения. Свыше 3,3 миллиарда долларов ушло на строительство объектов первого этапа, и ещё более двух миллиардов долларов планируется потратить на возведение производственных объектов.