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29 июня, 11:57

Президент Туркмении подарил отцу на день рождения целый город

Президент Туркмении Бердымухамедов в честь дня рождения отца открыл новый город

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в день рождения своего отца, экс-лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова, открыл новый город Аркадаг. Название переводится с туркменского как "покровитель" — именно такой титул носит экс-глава государства.

  • Новый город Аркадаг в Туркменистане. Фото © TDH
    Новый город Аркадаг в Туркменистане. Фото © TDH
  • Церемония открытия нового города Аркадаг в Туркменистане. Фото © TDH
    Церемония открытия нового города Аркадаг в Туркменистане. Фото © TDH
  • Церемония открытия нового города Аркадаг в Туркменистане. Фото © TDH
    Церемония открытия нового города Аркадаг в Туркменистане. Фото © TDH
  • Церемония открытия нового города Аркадаг в Туркменистане. Фото © TDH
    Церемония открытия нового города Аркадаг в Туркменистане. Фото © TDH
  • Церемония открытия нового города Аркадаг в Туркменистане. Фото © TDH
    Церемония открытия нового города Аркадаг в Туркменистане. Фото © TDH

Новый город Аркадаг в Туркменистане. Фото © TDH

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Город построен в 30 километрах от столицы страны Ашхабада на основе концепции умного города. Заселение начнётся после того, как там полностью заработают системы жизнеобеспечения. Свыше 3,3 миллиарда долларов ушло на строительство объектов первого этапа, и ещё более двух миллиардов долларов планируется потратить на возведение производственных объектов.

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Ранее экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал национальным лидером. Он возглавил высший орган народной власти Халк Маслахаты.

Обложка ©

TDH

Светлана Оперук
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