Путин назвал традиции боевого братства основой дружбы России и Туркмении

Глава государства Владимир Путин заявил, что традиции боевого братства будут способствовать углублению партнёрства России и Туркмении. В поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову с Днём Победы президент выразил уверенность в том, что в сердцах представителей обоих народов всегда будет жить память о тех, кто своим мужеством на фронте сокрушил нацистских захватчиков.