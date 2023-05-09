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9 мая, 04:44

Путин назвал традиции боевого братства основой дружбы России и Туркмении

Глава государства Владимир Путин заявил, что традиции боевого братства будут способствовать углублению партнёрства России и Туркмении. В поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову с Днём Победы президент выразил уверенность в том, что в сердцах представителей обоих народов всегда будет жить память о тех, кто своим мужеством на фронте сокрушил нацистских захватчиков.

"Уверен, что добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закалённые в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать плодотворному развитию отношений дружбы и углублённого стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном", — приводит слова Путина Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Глава российского государства просил Сердара Бердымухамедова передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Туркмении, "самые искренние поздравления, а также пожелания доброго здоровья, бодрости духа и долголетия". Путин также направил поздравления председателю Народного совета, высшего государственного органа республики, — Халк маслахаты — Гурбангулы Бердымухамедову.

Путин пригласил президента Туркмении на празднование Дня Победы в Москве

Путин пригласил президента Туркмении на празднование Дня Победы в Москве

Ранее Лайф писал, что в Кремле раскрыли график Путина и иностранных лидеров на 9 Мая. Для участия в праздновании Дня Победы прибыли лидеры шести соседних республик. Это президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, а также премьер Армении. Главы первых двух уже побывали в Тверской области, где возложили венки к мемориалу подо Ржевом.

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kremlin.ru

Арина Родионова
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