Российский посол раскрыл отношение Москвы к внешней политике Туркменистана

Россия всегда с большим уважением относилась к внешнеполитическому курсу, который выбрал Туркменистан. Государство и дальше продолжит уважать нейтралитет страны, заявил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин.

«В 2025 году Туркменистан будет отмечать 30-летнюю годовщину своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. Хотел бы отметить, что в России всегда с большим уважением относились к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу», — написал дипломат в статье, которую опубликовали в официальной газете «Нейтральный Туркменистан».

Данный подход России способствует поддержанию глобальной стабильности и геополитического баланса в мире. Кроме того, отношения между Москвой и Ашхабадом всегда основывались на надёжном фундаменте. В качестве примера Волынкин привёл Декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве, подписанную в 2022 году. Посол также выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Россией и Туркменистаном в сфере безопасности Центральной Азии и мира.