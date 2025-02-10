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Регион
10 февраля, 06:58

Российский посол раскрыл отношение Москвы к внешней политике Туркменистана

Посол Волынкин: РФ с уважением относится к внешнеполитическому курсу Туркмении

Россия всегда с большим уважением относилась к внешнеполитическому курсу, который выбрал Туркменистан. Государство и дальше продолжит уважать нейтралитет страны, заявил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин.

«В 2025 году Туркменистан будет отмечать 30-летнюю годовщину своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. Хотел бы отметить, что в России всегда с большим уважением относились к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу», — написал дипломат в статье, которую опубликовали в официальной газете «Нейтральный Туркменистан».

Данный подход России способствует поддержанию глобальной стабильности и геополитического баланса в мире. Кроме того, отношения между Москвой и Ашхабадом всегда основывались на надёжном фундаменте. В качестве примера Волынкин привёл Декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве, подписанную в 2022 году. Посол также выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Россией и Туркменистаном в сфере безопасности Центральной Азии и мира.

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Напомним, что отношения России и Туркменистана всегда были на хорошем уровне. Президент Владимир Путин не раз приезжал в страну в рамках рабочего визита. Последняя деловая поездка была 11 октября. Он прибыл в Ашхабад по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. Кроме того, лидер России лично звонил политику и поздравлял его с днём рождения. Контакт с Туркменистаном поддерживает и Министр иностранных дел Сергей Лавров. Например, 2 декабря он созвонился со своим коллегой Рашидом Мередовым, чтобы обсудить отношения двух держав.

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Shutterstock / FOTODOM / The Art of Pics

Наталья Афонина
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