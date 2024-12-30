Авиакомпания «Туркменистан» организует альтернативный рейс из Москвы
Авиакомпания «Туркменистан» предоставила альтернативный маршрут для пассажиров, которые планировали отправиться 30 и 31 декабря из Москвы в Ашхабад. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.
Перевозчик 28 декабря, не называя причины, сообщил, что с 30 декабря на месяц регулярные рейсы Ашхабад — Москва будут отменены. В итоге пассажиры рейсов T5-708 и T5-704 полетят по маршруту Mосква — Стамбул — Ашхабад «с привлечением стороннего перевозчика на участке Москва — Стамбул». Отмечается, что багаж пассажиров будет зарегистрирован до Ашхабада, виза для перелета через Стамбул не требуется.
«Имеющиеся билеты действительны для перелета без дополнительной оплаты», — сказано в сообщении.
В последний раз авиакомпания «Туркменистан» ограничивала рейсы в Москву в августе 2023 года из-за напряжённой обстановки в Московской воздушной зоне и на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай с 28 декабря по 5 января. А авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полёты в ещё три города России: Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. До этого ограничения коснулись рейсов в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.
Telegram / Авиакомпания TURKMENISTAN Airlines GSA