Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай с 28 декабря по 5 января

Государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января. Об этом информирует Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

«Авиакомпания Flydubai, ссылаясь на форс-мажор ..., временно отменила с 28.12.2024 г. по 05.01.2025 г. рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эта ситуация затронет более двух тысяч пассажиров, из которых 90% являются клиентами туроператоров. Сейчас последние пытаются оперативно решить вопрос с отменой рейсов.

В частности, некоторые туроператоры рассматривают варианты выделения дополнительных мест на не таких загруженных рейсах в Дубай из Волгограда и Махачкалы. Кроме того, обсуждаются варианты с пересадками и использование других авиакомпаний, в том числе Emirates, Air Arabia, «Уральские авиалинии».