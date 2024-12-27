Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай с 28 декабря по 5 января
Государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января. Об этом информирует Ассоциации туристических операторов России (АТОР).
«Авиакомпания Flydubai, ссылаясь на форс-мажор ..., временно отменила с 28.12.2024 г. по 05.01.2025 г. рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай», — говорится в сообщении.
Уточняется, что эта ситуация затронет более двух тысяч пассажиров, из которых 90% являются клиентами туроператоров. Сейчас последние пытаются оперативно решить вопрос с отменой рейсов.
В частности, некоторые туроператоры рассматривают варианты выделения дополнительных мест на не таких загруженных рейсах в Дубай из Волгограда и Махачкалы. Кроме того, обсуждаются варианты с пересадками и использование других авиакомпаний, в том числе Emirates, Air Arabia, «Уральские авиалинии».
Ранее сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines продолжит полёты в шесть городов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.
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