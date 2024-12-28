«Туркменские авиалинии» отменили полёты в Москву на месяц

Авиакомпания «Туркменистан» отменила регулярные рейсы между Москвой и Ашхабадом с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025-го. Об этом сообщили на официальном сайте авиалиний.

«Авиакомпания «Туркменистан» сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены», — говорится в сообщении.