«Туркменские авиалинии» отменили полёты в Москву на месяц
«Туркменские авиалинии» отменили полёты в Москву с 30 декабря по 31 января
Авиакомпания «Туркменистан» отменила регулярные рейсы между Москвой и Ашхабадом с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025-го. Об этом сообщили на официальном сайте авиалиний.
«Авиакомпания «Туркменистан» сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены», — говорится в сообщении.
Там также рассказали, что пассажиры могут вернуть денежные средства за билеты полностью, и оставили для связи телефоны и электронную почту.
Ранее Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай с 28 декабря по 5 января. А авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полёты в ещё три города России: Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. До этого ограничения затронули рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.
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