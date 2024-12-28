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Регион
28 декабря, 10:41

«Туркменские авиалинии» отменили полёты в Москву на месяц

«Туркменские авиалинии» отменили полёты в Москву с 30 декабря по 31 января

Авиакомпания «Туркменистан» отменила регулярные рейсы между Москвой и Ашхабадом с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025-го. Об этом сообщили на официальном сайте авиалиний.

«Авиакомпания «Туркменистан» сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены», — говорится в сообщении.

Там также рассказали, что пассажиры могут вернуть денежные средства за билеты полностью, и оставили для связи телефоны и электронную почту.

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Ранее Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай с 28 декабря по 5 января. А авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полёты в ещё три города России: Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. До этого ограничения затронули рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JHcreative

Алена Пенчугина
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