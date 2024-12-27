Летевший из Баку в Минводы самолёт AZAL экстренно вернулся в аэропорт вылета
Самолёт авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (Azerbaijan Airlines, AZAL), летевший в Минеральные Воды из Баку, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Причиной стало закрытие воздушного пространства над Махачкалой.
Рейс J2-8717 Баку-Минеральные Воды получил уведомление NOTAM (полётная информация) о закрытии воздушного пространства в Дагестане, после чего вернулся обратно. Всё это время он не покидал воздушного пространства Баку.
В 10:13 по местному времени (09:13 мск) борт успешно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев.
Напомним, утром 27 декабря ограничения на полёты были введены сразу в нескольких аэропортах России. Помимо Махачкалы, речь идёт о воздушных гаванях в Грозном, Владикавказе, Сочи, Казани, Волгограде и Астрахани.
Как сообщал Life.ru, утром 25 декабря в 09:28 недалеко от аэропорта Актау произошло крушение пассажирского самолёта AZAL, летевшего из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, в том числе 16 граждан России. В результате авиакатастрофы 38 человек погибли, выжили 29, в том числе 9 россиян.
ТАСС / Марина Лысцева