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Регион
27 декабря, 08:56

Летевший из Баку в Минводы самолёт AZAL экстренно вернулся в аэропорт вылета

Самолёт авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (Azerbaijan Airlines, AZAL), летевший в Минеральные Воды из Баку, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Причиной стало закрытие воздушного пространства над Махачкалой.

Рейс J2-8717 Баку-Минеральные Воды получил уведомление NOTAM (полётная информация) о закрытии воздушного пространства в Дагестане, после чего вернулся обратно. Всё это время он не покидал воздушного пространства Баку.

В 10:13 по местному времени (09:13 мск) борт успешно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Напомним, утром 27 декабря ограничения на полёты были введены сразу в нескольких аэропортах России. Помимо Махачкалы, речь идёт о воздушных гаванях в Грозном, Владикавказе, Сочи, Казани, Волгограде и Астрахани.

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Как сообщал Life.ru, утром 25 декабря в 09:28 недалеко от аэропорта Актау произошло крушение пассажирского самолёта AZAL, летевшего из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, в том числе 16 граждан России. В результате авиакатастрофы 38 человек погибли, выжили 29, в том числе 9 россиян.

Обложка ©

ТАСС / Марина Лысцева

Никита Никонов
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