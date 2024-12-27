Летевший из Баку в Минводы самолёт AZAL экстренно вернулся в аэропорт вылета

Самолёт авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (Azerbaijan Airlines, AZAL), летевший в Минеральные Воды из Баку, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Причиной стало закрытие воздушного пространства над Махачкалой.

Рейс J2-8717 Баку-Минеральные Воды получил уведомление NOTAM (полётная информация) о закрытии воздушного пространства в Дагестане, после чего вернулся обратно. Всё это время он не покидал воздушного пространства Баку.

В 10:13 по местному времени (09:13 мск) борт успешно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Напомним, утром 27 декабря ограничения на полёты были введены сразу в нескольких аэропортах России. Помимо Махачкалы, речь идёт о воздушных гаванях в Грозном, Владикавказе, Сочи, Казани, Волгограде и Астрахани.