Ограничения на приём и вылет авиарейсов введены в аэропорту Сочи
Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полётов, сообщила Росавиация.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Причиной может быть сигнал о воздушной опасности в регионе.
Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Нижнего Новгорода принял восемь рейсов, летевших в Москву. Причиной стал план «ковёр», вводившийся в столичных аэропортах.
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