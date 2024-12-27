Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 04:17

Ограничения на приём и вылет авиарейсов введены в аэропорту Сочи

Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полётов, сообщила Росавиация.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Причиной может быть сигнал о воздушной опасности в регионе.

Количество сбитых за ночь беспилотников в Брянской области выросло до пяти
Количество сбитых за ночь беспилотников в Брянской области выросло до пяти

Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Нижнего Новгорода принял восемь рейсов, летевших в Москву. Причиной стал план «ковёр», вводившийся в столичных аэропортах.

Обложка ©

Telegram / Аэропорт Сочи

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar