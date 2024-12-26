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26 декабря, 16:38

Аэропорт Нижнего Новгорода принял восемь рейсов, летевших в Москву

Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, следовавших в Москву, из-за временного запрета на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял восемь самолетов, которые направлялись в аэропорты столичного авиаузла. В настоящее время эти борты проходят наземное обслуживание и готовятся к вылету,» — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский ввели план «Ковёр». Ограничения действовали с 16:39 мск, после чего были сняты. Они были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолётов. Кроме того, в четверг в Севастополе объявили воздушную тревогу. А в Орловской области ракетную опасность.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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