Количество сбитых за ночь беспилотников в Брянской области выросло до пяти
Силы ПВО Министерства обороны РФ сбили ещё два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
В общей сложности, за прошедшую ночь в небе над регионом было уничтожено пять вражеских БПЛА. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз сообщал о трёх сбитых в небе над Брянской областью беспилотниках. Ущерба они не нанесли. Также о нейтрализованных БПЛА сообщали в Тульской области.
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