Количество сбитых за ночь беспилотников в Брянской области выросло до пяти

Силы ПВО Министерства обороны РФ сбили ещё два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

В общей сложности, за прошедшую ночь в небе над регионом было уничтожено пять вражеских БПЛА. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.