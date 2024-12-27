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Регион
27 декабря, 03:34

Количество сбитых за ночь беспилотников в Брянской области выросло до пяти

Силы ПВО Министерства обороны РФ сбили ещё два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

В общей сложности, за прошедшую ночь в небе над регионом было уничтожено пять вражеских БПЛА. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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Ранее Богомаз сообщал о трёх сбитых в небе над Брянской областью беспилотниках. Ущерба они не нанесли. Также о нейтрализованных БПЛА сообщали в Тульской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Анатолий Цейко
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