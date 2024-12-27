В Тульской области сбили беспилотники ВСУ, разрушений и пострадавших нет

В Тульской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

«Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО Министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — написал губернатор.

Он добавил, что ситуация остаётся под контролем, а на месте работают оперативные службы.