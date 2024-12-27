В Тульской области сбили беспилотники ВСУ, разрушений и пострадавших нет
В Тульской области средства ПВО нейтрализовали украинские беспилотники
В Тульской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
«Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО Министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — написал губернатор.
Он добавил, что ситуация остаётся под контролем, а на месте работают оперативные службы.
Ранее боец самообороны оказался ранен под Белгородом после удара дрона ВСУ. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, украинские беспилотники атаковали два автомобиля, боец получил открытую рану ноги.
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