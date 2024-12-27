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27 декабря, 01:33

В Тульской области сбили беспилотники ВСУ, разрушений и пострадавших нет

В Тульской области средства ПВО нейтрализовали украинские беспилотники

В Тульской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

«Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО Министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — написал губернатор.

Он добавил, что ситуация остаётся под контролем, а на месте работают оперативные службы.

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Ранее боец самообороны оказался ранен под Белгородом после удара дрона ВСУ. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, украинские беспилотники атаковали два автомобиля, боец получил открытую рану ноги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Анатолий Цейко
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