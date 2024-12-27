Рогов рассказал о мощном взрыве в Запорожье

Взрыв большой мощности прогремел в оккупированном ВСУ Запорожье, его природа и последствия в настоящее время уточняются. Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, от взрыва в жилых домах города затряслись стёкла.

«Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стёкла», — приводит его слова РИА «Новости».

В военной областной администрации заявили, что пострадала промышленная инфраструктура.