Рогов рассказал о мощном взрыве в Запорожье
Взрыв большой мощности прогремел в оккупированном ВСУ Запорожье, его природа и последствия в настоящее время уточняются. Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, от взрыва в жилых домах города затряслись стёкла.
«Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стёкла», — приводит его слова РИА «Новости».
В военной областной администрации заявили, что пострадала промышленная инфраструктура.
А 24 декабря серия взрывов произошла на западе Украины. В Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях работала воздушная тревога. Также сообщалось о пожаре в Киеве, который произошёл после массированный атаки. Возгорание заметили в районе военного завода «Артём», который производит авиационные ракеты класса воздух — воздух и оборудование для авиационной техники.
Kandinsky / Life.ru