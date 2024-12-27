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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 декабря, 03:22

Рогов рассказал о мощном взрыве в Запорожье

Взрыв большой мощности прогремел в оккупированном ВСУ Запорожье, его природа и последствия в настоящее время уточняются. Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, от взрыва в жилых домах города затряслись стёкла.

«Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стёкла», — приводит его слова РИА «Новости».

В военной областной администрации заявили, что пострадала промышленная инфраструктура.

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А 24 декабря серия взрывов произошла на западе Украины. В Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях работала воздушная тревога. Также сообщалось о пожаре в Киеве, который произошёл после массированный атаки. Возгорание заметили в районе военного завода «Артём», который производит авиационные ракеты класса воздух — воздух и оборудование для авиационной техники.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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