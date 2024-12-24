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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 декабря, 06:00

На западе Украины произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла в Хмельницкой области на западе Украины

Серия взрывов произошла на территории Хмельницкой области на западе Украины. Об этом рассказали в издании «Общественное. Новости».

В Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях начала работать воздушная тревога. Куда конкретно пришлись удары — неизвестно. Дополнительной информации не приводится.

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Ранее сообщалось о пожаре в Киеве, который произошёл после массированный атаки. Возгорание заметили в районе военного завода «Артём», который производит авиационные ракеты класса воздух — воздух и оборудование для авиационной техники. Местные власти о повреждениях на территории военного комплекса ничего не сообщают.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Наталья Афонина
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