На западе Украины произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла на территории Хмельницкой области на западе Украины. Об этом рассказали в издании «Общественное. Новости».

В Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях начала работать воздушная тревога. Куда конкретно пришлись удары — неизвестно. Дополнительной информации не приводится.

Ранее сообщалось о пожаре в Киеве, который произошёл после массированный атаки. Возгорание заметили в районе военного завода «Артём», который производит авиационные ракеты класса воздух — воздух и оборудование для авиационной техники. Местные власти о повреждениях на территории военного комплекса ничего не сообщают.