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25 декабря, 14:15

На Украине признали прямое попадание российских ракет в Славянскую ТЭС

Российские ракеты поразили Славянскую ТЭС вблизи Николаевки в ДНР, что привело к веерным отключениям света. Информацию подтвердило украинское издание «Страна», комментируя сегодняшние взрывы сразу в нескольких регионах Украины.

Пожар на Славянской ТЭС на территории, подконтрольной Киеву. Видео © Telegram / Миколаевка Online

Видео пожара на станции появились у местных телеграм-каналов. Клубы дыма поднимаются над объектом даже спустя много часов. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

«Удар возмездия» по логову иностранных наёмников и офицеров СБУ привёл к панике в Днепре
«Удар возмездия» по логову иностранных наёмников и офицеров СБУ привёл к панике в Днепре

Ранее мэр украинского Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* сообщил о «серьёзных проблемах» после серии взрывов 25 декабря. Взрывы также прогремели в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. На Украине начались веерные отключения света. В результате атак пострадали несколько электростанций, включая Славянскую ТЭС.

* Включён в список террористов и экстремистов

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
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