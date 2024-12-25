На Украине признали прямое попадание российских ракет в Славянскую ТЭС

Российские ракеты поразили Славянскую ТЭС вблизи Николаевки в ДНР, что привело к веерным отключениям света. Информацию подтвердило украинское издание «Страна», комментируя сегодняшние взрывы сразу в нескольких регионах Украины.

Пожар на Славянской ТЭС на территории, подконтрольной Киеву. Видео © Telegram / Миколаевка Online

Видео пожара на станции появились у местных телеграм-каналов. Клубы дыма поднимаются над объектом даже спустя много часов. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Ранее мэр украинского Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* сообщил о «серьёзных проблемах» после серии взрывов 25 декабря. Взрывы также прогремели в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. На Украине начались веерные отключения света. В результате атак пострадали несколько электростанций, включая Славянскую ТЭС.