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Регион
27 декабря, 02:55

На Брянскую область совершён налёт БПЛА, пострадавших нет

Богомаз: ПВО ликвидировало два украинских БПЛА над Брянской областью

В небе над Брянской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«Два вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.

Губернатор поблагодарил защитников, подчеркнув их важную роль в обеспечении безопасности региона.

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Ранее силами ПВО были нейтрализованы БПЛА в Тульской области. Разрушений и пострадавших удалось избежать.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Анатолий Цейко
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