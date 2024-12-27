На Брянскую область совершён налёт БПЛА, пострадавших нет

В небе над Брянской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«Два вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.

Губернатор поблагодарил защитников, подчеркнув их важную роль в обеспечении безопасности региона.