Ограничения на полёты вводились ещё в двух российских регионах

Сегодня утром в воздушных гаванях Волгограда и Астрахани были введены ограничения на использование воздушного пространства. Как сообщила представитель аэропортов Анастасия Голодова в интервью ТАСС, это привело к задержкам трёх рейсов.

Так, задерживается прибытие двух рейсов из Москвы в аэропорту Волгоград. Также наблюдаются задержки в Астрахани, где не может приземлиться рейс из Москвы. На данный момент все ограничения на использование неба сняты.