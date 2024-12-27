Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 05:11

Ограничения на полёты вводились ещё в двух российских регионах

Временные ограничения на полёты вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани

Сегодня утром в воздушных гаванях Волгограда и Астрахани были введены ограничения на использование воздушного пространства. Как сообщила представитель аэропортов Анастасия Голодова в интервью ТАСС, это привело к задержкам трёх рейсов.

Так, задерживается прибытие двух рейсов из Москвы в аэропорту Волгоград. Также наблюдаются задержки в Астрахани, где не может приземлиться рейс из Москвы. На данный момент все ограничения на использование неба сняты.

Также ранее стало известно о введении ограничений в аэропортах Казани и Сочи. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в пяти областях России
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в пяти областях России
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GARIS201

Оксана Попова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Волгоградская область
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar