Ограничения на полёты вводились ещё в двух российских регионах
Временные ограничения на полёты вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани
Сегодня утром в воздушных гаванях Волгограда и Астрахани были введены ограничения на использование воздушного пространства. Как сообщила представитель аэропортов Анастасия Голодова в интервью ТАСС, это привело к задержкам трёх рейсов.
Так, задерживается прибытие двух рейсов из Москвы в аэропорту Волгоград. Также наблюдаются задержки в Астрахани, где не может приземлиться рейс из Москвы. На данный момент все ограничения на использование неба сняты.
Также ранее стало известно о введении ограничений в аэропортах Казани и Сочи. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
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