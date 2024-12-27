Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в пяти областях России

Минобороны России заявило об успешной работе систем противовоздушной обороны (ПВО), которые в ночь на 27 декабря уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией пяти регионов страны.

По данным ведомства, пять дронов были сбиты в Брянской области, три в Курской, по два — в Белгородской и Тульской областях, а также один — в Астраханской. Представители Минобороны подчеркнули, что атака была оперативно нейтрализована благодаря дежурным средствам ПВО.