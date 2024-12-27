Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в пяти областях России
Минобороны России заявило об успешной работе систем противовоздушной обороны (ПВО), которые в ночь на 27 декабря уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией пяти регионов страны.
По данным ведомства, пять дронов были сбиты в Брянской области, три в Курской, по два — в Белгородской и Тульской областях, а также один — в Астраханской. Представители Минобороны подчеркнули, что атака была оперативно нейтрализована благодаря дежурным средствам ПВО.
А в ночь на 26 декабря силы ПВО за ночь уничтожили пять дронов ВСУ в трёх областях России. Три дрона сбили в Волгоградской области, по одному — в Воронежской и Белгородской областях.
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