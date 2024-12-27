В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения на полёты

Ограничения полётов, введённые ранее в целях обеспечения безопасности в трёх аэропортах на Кавказе, отменены. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения сегодня вводились (сейчас сняты) также в трёх аэропортах Северо-Кавказского федерального округа», — написал в своём телеграм-канале представитель ведомства Артём Кореняко.

Он добавил, что в 09:45 мск были сняты ограничения в аэропорту Владикавказа, в 10:30 мск — Грозного, в 11:00 — Махачкалы.