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Регион
27 декабря, 08:43

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения на полёты

Ограничения полётов, введённые ранее в целях обеспечения безопасности в трёх аэропортах на Кавказе, отменены. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения сегодня вводились (сейчас сняты) также в трёх аэропортах Северо-Кавказского федерального округа», — написал в своём телеграм-канале представитель ведомства Артём Кореняко.

Он добавил, что в 09:45 мск были сняты ограничения в аэропорту Владикавказа, в 10:30 мск — Грозного, в 11:00 — Махачкалы.

В аэропорту Казани сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Казани сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Напомним, утром 27 декабря ограничения на полёты были введены сразу в нескольких аэропортах России. Помимо вышеперечисленных, это Сочи, Казань, Волгоград и Астрахань.

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Shutterstock / FOTODOM / Mila Demidova

Никита Никонов
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