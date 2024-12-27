В аэропорту Грозного ввели план «Ковёр»

План «Ковёр» ввели в международном аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова («Северный») утром 27 декабря. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Альви Шахгириев.

«Аэропорт закрыт по плану «Ковёр», не принимаем и не выпускаем (самолёты)», — приводит слова гендиректора «Интерфакс».

Он уточнил, что план «Ковер» был введён в 05:08 мск. Часть рейсов задерживается, добавил Шахгириев.

Всего аэропорт обслуживает 17 направлений в шесть стран.