В аэропорту Грозного ввели план «Ковёр»
Шахгириев: В аэропорту Грозного приостановили полёты, действует план «Ковёр»
План «Ковёр» ввели в международном аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова («Северный») утром 27 декабря. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Альви Шахгириев.
«Аэропорт закрыт по плану «Ковёр», не принимаем и не выпускаем (самолёты)», — приводит слова гендиректора «Интерфакс».
Он уточнил, что план «Ковер» был введён в 05:08 мск. Часть рейсов задерживается, добавил Шахгириев.
Всего аэропорт обслуживает 17 направлений в шесть стран.
Ранее аналогичные ограничения вводили в аэропорту Казани. В 10:00 по московскому времени их отменили.
ТАСС / Елена Афонина