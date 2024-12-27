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Регион
27 декабря, 08:21

В аэропорту Грозного ввели план «Ковёр»

Шахгириев: В аэропорту Грозного приостановили полёты, действует план «Ковёр»

План «Ковёр» ввели в международном аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова («Северный») утром 27 декабря. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Альви Шахгириев.

«Аэропорт закрыт по плану «Ковёр», не принимаем и не выпускаем (самолёты)», — приводит слова гендиректора «Интерфакс».

Он уточнил, что план «Ковер» был введён в 05:08 мск. Часть рейсов задерживается, добавил Шахгириев.

Всего аэропорт обслуживает 17 направлений в шесть стран.

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Ограничения на приём и вылет авиарейсов введены в аэропорту Сочи

Ранее аналогичные ограничения вводили в аэропорту Казани. В 10:00 по московскому времени их отменили.

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ТАСС / Елена Афонина

Никита Никонов
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