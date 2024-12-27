В аэропорту Казани сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Казани сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом объявили в 10:00 по московскому времени, сообщается в телеграм-канале пресс-службы Росавиации.
«В аэропорту Казани с 10:00 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Временные ограничения были введены в 6:00 по московскому времени для обеспечения безопасности судов, отметили в пресс-службе.
Ранее об аналогичных ограничениях сообщили в аэропорту Сочи. Там они действуют с 5 утра по московскому времени.
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