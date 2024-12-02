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2 декабря, 18:11

Лавров созвонился с Мередовым и обсудил отношения России и Туркменистана

Министры иностранных дел России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов провели телефонные переговоры 2 декабря. Дипломаты посвятили беседу обсуждению отношений двух держав, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Часть разговора коллеги посвятили планам дальнейшего взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств. Также Лавров и Мередов согласовали график совместных мероприятий.

«Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве в рамках региональных форматов», — отметили в ведомстве.

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Ранее российский министр также созвонился с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Центральной темой каждой из бесед стало обострение ситуации в Сирии, где активизировались боевые действия.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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