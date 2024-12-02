Лавров созвонился с Мередовым и обсудил отношения России и Туркменистана
Министры иностранных дел России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов провели телефонные переговоры 2 декабря. Дипломаты посвятили беседу обсуждению отношений двух держав, сообщила пресс-служба МИД РФ.
Часть разговора коллеги посвятили планам дальнейшего взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств. Также Лавров и Мередов согласовали график совместных мероприятий.
«Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве в рамках региональных форматов», — отметили в ведомстве.
Ранее российский министр также созвонился с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Центральной темой каждой из бесед стало обострение ситуации в Сирии, где активизировались боевые действия.
Telegram / МИД России