Лавров созвонился с Мередовым и обсудил отношения России и Туркменистана

Министры иностранных дел России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов провели телефонные переговоры 2 декабря. Дипломаты посвятили беседу обсуждению отношений двух держав, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Часть разговора коллеги посвятили планам дальнейшего взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств. Также Лавров и Мередов согласовали график совместных мероприятий.