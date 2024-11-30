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30 ноября, 16:10

Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии

У главы МИД России Сергея Лаврова состоялась телефонная беседа с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Министры обсудили текущую ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства.

«В центре беседы была складывающаяся обстановка в Сирии. С обеих сторон высказана серьёзная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», — говорится в публикации.

Лавров и Фидан договорились о координации совместных мер для стабилизации обстановки в республике. Одним из приоритетных решений считается использование потенциала «Астанинского формата».

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Напомним, недавно сирийские боевики перешли в крупномасштабное наступление на западе провинции Алеппо. В боях участвует группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Под контролем вооружённых формирований оказались 13 населённых пунктов, город Урм-эль-Кубра и самая крупная военная база в регионе. Также боевикам удалось прорваться в центр Алеппо — самого большого из городов Сирии.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

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Telegram / МИД России

Юрий Лысенко
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