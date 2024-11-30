Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии
У главы МИД России Сергея Лаврова состоялась телефонная беседа с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Министры обсудили текущую ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства.
«В центре беседы была складывающаяся обстановка в Сирии. С обеих сторон высказана серьёзная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», — говорится в публикации.
Лавров и Фидан договорились о координации совместных мер для стабилизации обстановки в республике. Одним из приоритетных решений считается использование потенциала «Астанинского формата».
Напомним, недавно сирийские боевики перешли в крупномасштабное наступление на западе провинции Алеппо. В боях участвует группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Под контролем вооружённых формирований оказались 13 населённых пунктов, город Урм-эль-Кубра и самая крупная военная база в регионе. Также боевикам удалось прорваться в центр Алеппо — самого большого из городов Сирии.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
Telegram / МИД России