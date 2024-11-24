Путин созвонился с Эрдоганом для обсуждения важной темы

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества», — информирует Кремль.