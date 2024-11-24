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24 ноября, 13:26

Путин созвонился с Эрдоганом для обсуждения важной темы

Путин с Эрдоганом обсудили по телефону сотрудничество России и Турции

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества», — информирует Кремль.

Помимо этого, главы двух стран затронули ряд международных тем. Теперь с учётом переговоров Путин и Эрдогана будут проведены контакты по линии профильных ведомств.

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Напомним, Путин пообщался с Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани. Встречу российский лидер начал со слов соболезнования из-за теракта, который произошёл в Анкаре. Согласно последним данным, погибли четыре человека, пострадали ещё 14. Также Путин на встрече с Эрдоганом пообещал посетить Турцию.

Обложка ©

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Kremlin.ru

Андрей Бражников
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