Путин созвонился с Эрдоганом для обсуждения важной темы
Путин с Эрдоганом обсудили по телефону сотрудничество России и Турции
Президент России Владимир Путин созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества», — информирует Кремль.
Помимо этого, главы двух стран затронули ряд международных тем. Теперь с учётом переговоров Путин и Эрдогана будут проведены контакты по линии профильных ведомств.
Напомним, Путин пообщался с Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани. Встречу российский лидер начал со слов соболезнования из-за теракта, который произошёл в Анкаре. Согласно последним данным, погибли четыре человека, пострадали ещё 14. Также Путин на встрече с Эрдоганом пообещал посетить Турцию.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Kremlin.ru