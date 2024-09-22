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22 сентября, 09:19

Путин по телефону поздравил главу Туркменистана Бердымухамедова с днём рождения

Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Метцель

Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днём рождения. Лидеры двух стран обсудили дальнейшее взаимодействие и подготовку к предстоящим саммитам, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения», — указано в сообщении.

В Кремле дополнили, что оба политика обоюдно настроены на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнёрства. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили подготовку к предстоящим в октябре в РФ и Туркменистане крупным международным мероприятиям — саммитам Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве и БРИКС в Казани. Кроме того, политики обсудили подготовительные мероприятия к форуму в Ашхабаде, который посвящён 300-летию выдающегося поэта и философа Махтумкули Фраги.

Ранее российский лидер направил поздравительную телеграмму главе Туркменистана. По словам Путина, в РФ Бердымухамедова «знают как последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнёрства между нашими странами». Глава РФ выразил уверенность в том, что конструктивная совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо дружественных народов двух стран будет продолжена, как и работа в целях обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову сегодня, 22 сентября, исполнилось 43 года.

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А ранее Life.ru писал, что 18 сентября Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой. В ходе беседы политики обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства двух государств и урегулирование украинского кризиса.

Дарья Нарыкова
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