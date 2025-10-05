Путин: Россия и Таджикистан укрепят стратегическое партнёрство

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении России и Таджикистана активно развивать стратегическое партнёрство по всем ключевым направлениям. Соответствующее заявление содержится в поздравительной телеграмме, которую российский лидер направил главе Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю его дня рождения.

«Вы вносите большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. И мы, конечно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — заявил Путин.

Президент России также выразил уверенность, что предстоящие личные встречи в Душанбе будут конструктивными и плодотворными. По его словам, эти контакты послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных российско-таджикских связей, а также укреплению институтов Содружества Независимых Государств.

Напомним, что 9 октября Владимир Путин совершит государственный визит в Таджикистан, в рамках которого также примет участие во втором саммите формата «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

Как сообщал ранее Life.ru, президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости. В своём послании российский лидер выразил убеждённость в дальнейшем укреплении партнёрских отношений между двумя странами, как в рамках двустороннего взаимодействия, так и на площадках международных организаций.