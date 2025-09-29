Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 14:02

Путин и президент Таджикистана Рахмон обсудили вопросы сотрудничества

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев/POOL

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев/POOL

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление двусторонних отношений и обменялись взглядами на важные международные вопросы. Об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.

«В ходе беседы главы двух государств обсудили текущие вопросы развития таджикско-российских двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным аспектам международной повестки», — говорится в сообщении на сайте президента республики.

Кроме того, главы государств определили график предстоящих встреч на высшем уровне, включая как двусторонние, так и многосторонние переговоры.

В МИД рассказали, в какую страну Путин направится 9 октября
В МИД рассказали, в какую страну Путин направится 9 октября

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поздравил с Днём независимости президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять сотрудничество не только на двустороннем уровне, но и в международных организациях.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Россия
  • Эмомали Рахмон
  • Таджикистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar