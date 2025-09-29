Путин и президент Таджикистана Рахмон обсудили вопросы сотрудничества

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление двусторонних отношений и обменялись взглядами на важные международные вопросы. Об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.

«В ходе беседы главы двух государств обсудили текущие вопросы развития таджикско-российских двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным аспектам международной повестки», — говорится в сообщении на сайте президента республики.

Кроме того, главы государств определили график предстоящих встреч на высшем уровне, включая как двусторонние, так и многосторонние переговоры.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поздравил с Днём независимости президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять сотрудничество не только на двустороннем уровне, но и в международных организациях.