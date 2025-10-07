Опубликована программа визита Путина в Таджикистан
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин совершит рабочий визит в Таджикистан с 8 по 10 октября для участия в ряде многосторонних встреч на высшем уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В программе пребывания российского лидера запланировано участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Все мероприятия пройдут в Душанбе, где также состоятся двусторонние встречи Путина с руководителями иностранных государств в рамках рабочих контактов.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе визита в Таджикистан пообщается с журналистами. Брифинг для сотрудников прессы состоится после завершения рабочей программы президента.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.