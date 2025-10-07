Валдайский форум
7 октября, 18:15

Опубликована программа визита Путина в Таджикистан

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин совершит рабочий визит в Таджикистан с 8 по 10 октября для участия в ряде многосторонних встреч на высшем уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В программе пребывания российского лидера запланировано участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Все мероприятия пройдут в Душанбе, где также состоятся двусторонние встречи Путина с руководителями иностранных государств в рамках рабочих контактов.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе визита в Таджикистан пообщается с журналистами. Брифинг для сотрудников прессы состоится после завершения рабочей программы президента.

