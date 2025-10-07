Валдайский форум
7 октября, 17:24

Трамп на день рождения Путина снова заявил, что разочарован в нём

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент РФ Дональд Трамп признал, что конфликт на Украине оказался для него неожиданно сложной проблемой, разрешить которую он ожидал с большей лёгкостью. Такое заявление экс-президент США сделал в ходе беседы с представителями прессы в Белом доме.

«Я думал, это будет одно из самых простых. Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нём, я думал, этот [конфликт на Украине] будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

При этом он отметил, что, несмотря на хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, сейчас испытывает разочарование в нём. Бывший глава государства также констатировал, что в связке Россия-Украина продолжают развиваться определённые события.

Ранее сообщалось, что президент США выразил желание провести переговоры с Путиным. Комментируя данную тему, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент никаких конкретных предложений для потенциального диалога не подготовлено. Вместе с тем он подчеркнул, что при возникновении такой потребности, переговоры могут быть налажены в сжатые сроки.

