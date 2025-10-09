Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 12:10

Путин напомнил Алиеву о своих извинениях за крушение AZAL в небе над Россией

Обложка © ТАСС / ячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым акцентировал внимание на том, что он уже выражал свои извинения азербайджанской стороне относительно того факта, что трагедия с самолетом AZAL развернулась в воздушном пространстве Российской Федерации.

Глава российского государства подчеркнул, что он тогда, в ходе первого телефонного контакта, уже приносил извинения за то, что эта трагедия случилась именно в российском небе, и передал самые искренние соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких.

«Уже тогда, в первом телефонном разговоре, я принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших», — напомнил Путин.

Путин связал крушение AZAL с нахождением в небе украинского беспилотника
Как сообщал Life.ru, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.

