Путин напомнил Алиеву о своих извинениях за крушение AZAL в небе над Россией

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым акцентировал внимание на том, что он уже выражал свои извинения азербайджанской стороне относительно того факта, что трагедия с самолетом AZAL развернулась в воздушном пространстве Российской Федерации.

«Уже тогда, в первом телефонном разговоре, я принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших», — напомнил Путин.