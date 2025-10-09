Путин связал крушение AZAL с нахождением в небе украинского беспилотника
Глава государства Владимир Путин обсудил с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым причины крушения самолёта AZAL в декабре прошлого года. Беседа проходит в Таджикистане.
По словам президента, одной из сопутствующих причин трагедии стало нахождение в небе украинского беспилотного летательного аппарата.
«Мы вели сразу три таких (украинских - ред.) беспилотника, которые пресекли границу Российской Федерации», — заявил Путин.
Путин также уточнил, что экипажу самолёта AZAL было направлено предложение осуществить посадку в Махачкале, однако экипаж принял самостоятельное решение следовать в аэропорт своего базирования.
Как сообщал Life.ru, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.
