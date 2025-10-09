Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 11:52

Путин связал крушение AZAL с нахождением в небе украинского беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Глава государства Владимир Путин обсудил с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым причины крушения самолёта AZAL в декабре прошлого года. Беседа проходит в Таджикистане.

По словам президента, одной из сопутствующих причин трагедии стало нахождение в небе украинского беспилотного летательного аппарата.

«Мы вели сразу три таких (украинских - ред.) беспилотника, которые пресекли границу Российской Федерации», — заявил Путин.

Путин также уточнил, что экипажу самолёта AZAL было направлено предложение осуществить посадку в Махачкале, однако экипаж принял самостоятельное решение следовать в аэропорт своего базирования.

Путин предложил Алиеву обсудить авиакатастрофу с самолётом компании AZAL
Путин предложил Алиеву обсудить авиакатастрофу с самолётом компании AZAL

Как сообщал Life.ru, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Ильхам Алиев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar