Путин: РФ даст оценку действиям должностных лиц в связи с крушением самолёта AZAL
Обложка © Telegram / 112 KZ
Все должностные лица, чьи действия могли быть связаны с крушением самолёта AZAL, будут привлечены к правовой ответственности, если это будет установлено в ходе расследования. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Будет дана правовая оценка всех должностных лиц, действиям всех должностных лиц», — сказал российский лидер в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.
Путин также подчеркнул, что российская сторона оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолёта.
Также Путин заявил Алиеву, что трагедия с лайнером AZAL произошла, в частности, из-за того, что в небе был украинский БПЛА. Две ракеты, которые выпустила ПВО России, не попали в самолёт, но взорвались в нескольких метрах.
Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.