Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 12:09

Путин: РФ даст оценку действиям должностных лиц в связи с крушением самолёта AZAL

Обложка © Telegram / 112 KZ

Обложка © Telegram / 112 KZ

Все должностные лица, чьи действия могли быть связаны с крушением самолёта AZAL, будут привлечены к правовой ответственности, если это будет установлено в ходе расследования. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Будет дана правовая оценка всех должностных лиц, действиям всех должностных лиц», — сказал российский лидер в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.

Путин также подчеркнул, что российская сторона оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолёта.

Также Путин заявил Алиеву, что трагедия с лайнером AZAL произошла, в частности, из-за того, что в небе был украинский БПЛА. Две ракеты, которые выпустила ПВО России, не попали в самолёт, но взорвались в нескольких метрах.

Песков: Москва ожидает итоги расследования крушения самолёта AZAL
Песков: Москва ожидает итоги расследования крушения самолёта AZAL

Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Путин
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar