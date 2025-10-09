Путин: РФ даст оценку действиям должностных лиц в связи с крушением самолёта AZAL

Все должностные лица, чьи действия могли быть связаны с крушением самолёта AZAL, будут привлечены к правовой ответственности, если это будет установлено в ходе расследования. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Будет дана правовая оценка всех должностных лиц, действиям всех должностных лиц», — сказал российский лидер в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.

Путин также подчеркнул, что российская сторона оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолёта.

Также Путин заявил Алиеву, что трагедия с лайнером AZAL произошла, в частности, из-за того, что в небе был украинский БПЛА. Две ракеты, которые выпустила ПВО России, не попали в самолёт, но взорвались в нескольких метрах.