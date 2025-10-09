Путин заявил Алиеву, что ракеты ПВО РФ не поразили самолёт AZAL напрямую
Обложка © ТАСС / МЧС Казахстана
Российский лидер Владимир Путин в ходе обсуждения с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сообщил о деталях крушения самолёта AZAL.
По словам Путина, две ракеты, запущенные российскими средствами противовоздушной обороны, не попали непосредственно в борт самолёта AZAL, а детонировали на расстоянии нескольких метров от него. Он уточнил, что в этот день наши сили вели в небе украинский беспилотник.
«Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолёт, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», — пояснил Путин.
Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.
