Путин заявил Алиеву, что ракеты ПВО РФ не поразили самолёт AZAL напрямую

Российский лидер Владимир Путин в ходе обсуждения с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сообщил о деталях крушения самолёта AZAL.

По словам Путина, две ракеты, запущенные российскими средствами противовоздушной обороны, не попали непосредственно в борт самолёта AZAL, а детонировали на расстоянии нескольких метров от него. Он уточнил, что в этот день наши сили вели в небе украинский беспилотник.

«Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолёт, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», — пояснил Путин.