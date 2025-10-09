Что рассказал Путин Алиеву о трагедии с самолётом Azal: главные заявления
Глава государства Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу, в ходе которой обсудили трагедию с крушением самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года под Актау в Казахстане. Это первая за год полномасштабная встреча лидеров двух стран, где тема авиакатастрофы, унёсшей жизни 38 человек, стала одной из ключевых.
В ходе беседы Путин вновь принёс извинения Алиеву за то, что «трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России». Также российский лидер снова выразил соболезнования родным и близким погибших.
Причины инцидента
Самолёт AZAL был задет, «скорее всего, обломками», а не поражающими боевыми элементами российских ракет ПВО. Это произошло в условиях массированных атак украинских дронов на Грозный и другие города Северного Кавказа. Именно с БПЛА глава государства связал причины трагедии. Вместе с этим Путин добавил, что экипажу предлагали аварийную посадку в Махачкале, но пилоты решили лететь в базовый аэропорт Баку, что привело к вынужденной посадке в Актау.
«Было предложено ... совершить посадку в Махачкале, но он принял решение о возврате в свой аэропорт базирования», — сказал Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.
Расследование
По словам Путина, информация о причинах была доложена ему за два дня до встречи. Россия оказывает полное содействие международному расследованию и считает своим «долгом дать объективную оценку и объявить истинные причины». Для окончательной точки требуется время, но процесс продвигается.
«Безусловно, всё, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано российской стороной по компенсациям», — пообещал президент.
Реакция Азербайджана
Алиев, в свою очередь, поблагодарил Путина за личный контроль расследования крушения самолета AZAL.
«Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем, и как мы с вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте», — заявил Алиев.
Как сообщал Life.ru, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.
