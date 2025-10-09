Что рассказал Путин Алиеву о трагедии с самолётом Azal: главные заявления

Глава государства Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу, в ходе которой обсудили трагедию с крушением самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года под Актау в Казахстане. Это первая за год полномасштабная встреча лидеров двух стран, где тема авиакатастрофы, унёсшей жизни 38 человек, стала одной из ключевых.

Путин о причинах трагедии самолёта. Видео © Life.ru

В ходе беседы Путин вновь принёс извинения Алиеву за то, что «трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России». Также российский лидер снова выразил соболезнования родным и близким погибших.

Причины инцидента

«Было предложено ... совершить посадку в Махачкале, но он принял решение о возврате в свой аэропорт базирования», — сказал Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.

Расследование

«Безусловно, всё, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано российской стороной по компенсациям», — пообещал президент.

Реакция Азербайджана

Алиев, в свою очередь, поблагодарил Путина за личный контроль расследования крушения самолета AZAL.

«Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем, и как мы с вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте», — заявил Алиев.