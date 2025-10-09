Путин рассказал Алиеву, от какого предложения отказался экипаж самолёта AZAL
Обложка © Telegram / Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев
Президент России Владимир Путин заявил, что экипажу воздушного судна азербайджанской авиакомпании AZAL было предложено совершить посадку в Махачкале. Однако пилоты приняли самостоятельное решение следовать в аэропорт своего базирования.
«Было предложено ... совершить посадку в Махачкале, но он принял решение о возврате в свой аэропорт базирования», — сказал Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.
Также Путин заявил Алиеву, что трагедия с лайнером AZAL произошла, в частности, из-за того, что в небе был украинский БПЛА. Две ракеты, которые выпустила ПВО России, не попали в самолёт, но взорвались в нескольких метрах.
Напомним, пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный разбился 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан). В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.
