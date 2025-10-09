Путин рассказал, когда его проинформировали о причинах крушения самолёта AZAL
Обложка © РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Полная информация о причинах крушения самолёта авиакомпании AZAL поступила президенту России Владимиру Путину 8 октября. Данный факт российский лидер озвучил в ходе переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Таджикистане.
«В целом, в основном [о причинах катастрофы AZAL] я изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи — вчера-позавчера», — сказал Путин.
Напомним, что трагедия произошла 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан). Пассажирский самолёт AZAL разбился, выполняя рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Владимир Путин подчеркнул, что все должностные лица, чьи действия могли быть связаны с крушением самолёта AZAL, будут привлечены к правовой ответственности, если это будет установлено в ходе расследования.
