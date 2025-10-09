Путин рассказал, когда его проинформировали о причинах крушения самолёта AZAL

Полная информация о причинах крушения самолёта авиакомпании AZAL поступила президенту России Владимиру Путину 8 октября. Данный факт российский лидер озвучил в ходе переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Таджикистане.

«В целом, в основном [о причинах катастрофы AZAL] я изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи — вчера-позавчера», — сказал Путин.