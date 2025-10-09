Путин заявил, что Россия выплатит компенсацию жертвам крушения самолёта AZAL

Российская Федерация окажет всестороннюю поддержку и выплатит положенные компенсации в связи с катастрофой самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL. Соответствующие гарантии президент России Владимир Путин дал в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся в Душанбе.

«Безусловно, всё, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано российской стороной по компенсациям», — подчеркнул Путин.

В ходе переговоров российский лидер выразил готовность выполнить все обязательства, возникающие в связи с трагическим инцидентом. Встреча глав государств прошла в рамках международного мероприятия, где стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая меры поддержки пострадавших в авиакатастрофе.

Также Путин заявил Алиеву, что трагедия с лайнером AZAL произошла, в частности, из-за того, что в небе был украинский БПЛА. Две ракеты, которые выпустила ПВО России, не попали в самолёт, но взорвались в нескольких метрах.

