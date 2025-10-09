Путин выразил соболезнования семьям жертв крушения самолёта AZAL
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вновь выразил искренние соболезнования семьям погибших при крушении самолёта «Азербайджанских авиалиний» под Актау.
«Я хотел бы всё это повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию», — добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что с самого начала принёс извинения, и Москва оказывает всестороннее содействие следствию.
Напомним, Путин начал переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым с обсуждения крушения самолёта авиакомпании AZAL. Российский лидер ещё раз подчеркнул искренность ранее принесённых извинений и выразил соболезнования семьям погибших.
